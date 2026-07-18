Les Samedis Concert avec Paris Londres La Roque-Gageac
samedi 18 juillet 2026 · La Roque-Gageac
Informations pratiques
La Roque-Gageac
Les Samedis Concert avec Paris Londres
Sous la Halle La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Rendez-vous tous les samedis de Juillet Août pour les samedis concert avec Paris-Londres !
Dès 21h, sous la Halle, à la Roque-Gageac
Spectacle musical pour toute la famille. .
Sous la Halle La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 16 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Samedis Concert avec Paris Londres
L’événement Les Samedis Concert avec Paris Londres La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir