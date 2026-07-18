Informations pratiques

La Roque-Gageac

Les Samedis Concert avec Paris Londres

Sous la Halle La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Rendez-vous tous les samedis de Juillet Août pour les samedis concert avec Paris-Londres !

Dès 21h, sous la Halle, à la Roque-Gageac

Spectacle musical pour toute la famille. .

Sous la Halle La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 16 28

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English : Les Samedis Concert avec Paris Londres

L’événement Les Samedis Concert avec Paris Londres La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir