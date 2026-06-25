Les Samedis de Cap 33 Danse de salon/Line danse Mairie Escoussans samedi 1 août 2026.

Escoussans

Les Samedis de Cap 33 Danse de salon/Line danse

Mairie 258 Le Bourg Escoussans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Mairie 258 Le Bourg Escoussans 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Samedis de Cap 33 Danse de salon/Line danse

L’événement Les Samedis de Cap 33 Danse de salon/Line danse Escoussans a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud