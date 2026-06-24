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Les Samedis de Cap 33 Tennis/Tir à l’arc Escoussans

samedi 1 août 2026 · Escoussans

Les Samedis de Cap 33 Tennis/Tir à l’arc Escoussans

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Mairie
Ville
33760 Escoussans
Département
Gironde
Tarif

Escoussans

Les Samedis de Cap 33 Tennis/Tir à l’arc

Mairie Escoussans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.   .

Mairie Escoussans 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Samedis de Cap 33 Tennis/Tir à l’arc

L’événement Les Samedis de Cap 33 Tennis/Tir à l’arc Escoussans a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud

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