Les samedis du doc invitent la Circulation du Réel Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Chaque année, 5 ou 6 films de la compétition composant plusieurs programmes sont proposés à la circulation. Ils rendent compte de la diversité des démarches des cinéastes dans le documentaire contemporain et la sélection de Cinéma du réel, et rencontrent un public diversifié sur tout le territoire national.

À l’heure où nous publions, nous ne sommes pas en mesure de vous donner plus de détail. Nous vous prions de nous en excuser. Les informations seront mises à jour dès que possible.

Dans le cadre des samedis du documentaire et à la suite du festival « Cinéma du réel », venez découvrir un des films de la compétition !

Le samedi 25 avril 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien ci-dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T15:30:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire

