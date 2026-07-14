Les samedis live musique du Rocher Place de la Mairie Cuzorn
samedi 29 août 2026 · Place de la Mairie · Cuzorn
Informations pratiques
Cuzorn
Les samedis live musique du Rocher
Place de la Mairie Le rocher Cuzorn Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les samedi live musique du rocher. Soirée portugaise avec Eufrasia (Fado & chanson festive).
Les samedi live musique du rocher. Soirée portugaise avec Eufrasia (Fado & chanson festive). .
Place de la Mairie Le rocher Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les samedis live musique du Rocher
Live music on Saturdays at Le Rocher. Portuguese night with Eufrasia (Fado & festive songs).
L’événement Les samedis live musique du Rocher Cuzorn a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne