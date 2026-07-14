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Les samedis live musique du Rocher Place de la Mairie Cuzorn

samedi 29 août 2026 · Place de la Mairie · Cuzorn

Les samedis live musique du Rocher Place de la Mairie Cuzorn

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Le rocher
Ville
47500 Cuzorn
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Cuzorn

Les samedis live musique du Rocher

Place de la Mairie Le rocher Cuzorn Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Les samedi live musique du rocher. Soirée portugaise avec Eufrasia (Fado & chanson festive).
Les samedi live musique du rocher. Soirée portugaise avec Eufrasia (Fado & chanson festive).   .

Place de la Mairie Le rocher Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les samedis live musique du Rocher

Live music on Saturdays at Le Rocher. Portuguese night with Eufrasia (Fado & festive songs).

L’événement Les samedis live musique du Rocher Cuzorn a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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