Les Saveurs de Kienheim une déclinaison de fruits et légumes de saison Kienheim
Les Saveurs de Kienheim une déclinaison de fruits et légumes de saison Kienheim samedi 25 juillet 2026.
Kienheim
Les Saveurs de Kienheim une déclinaison de fruits et légumes de saison
7 rue de l’Eglise Kienheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 17:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Visite des Saveurs de Kienheim et dégustation de produits bios de la ferme.
La ferme Les Saveurs de Kienheim est partie prenante d’une AMAP (Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). C’est ici que Sébastien et Benoît produisent une grande diversité de fruits et légumes bios. Ils vous ouvrent leurs portes cet été pour vous dévoiler tous les secrets de bons produits frais et de saison. Un rafraîchissement vous sera proposé à l’issue de la visite. .
7 rue de l’Eglise Kienheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace
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English :
Visit Les Saveurs de Kienheim and taste organic produce from the farm.
L’événement Les Saveurs de Kienheim une déclinaison de fruits et légumes de saison Kienheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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