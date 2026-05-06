Kienheim

Tournoi de volley

Kienheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 09:45:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’ASCSDK organise son tournoi annuel de volley. Une condition venir avec sa bonne humeur et sa sportivité ! Il suffit de réunir une équipe de 6 joueurs (une fille ou un jeune de moins de 16 ans obligatoire par équipe) et de trouver un nom original et venir avec sa bonne humeur et sa sportivité.

Fiche d’inscription sur demande. 0 .

Kienheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 84 34 70 fouchero@yahoo.fr

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English :

L’événement Tournoi de volley Kienheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg