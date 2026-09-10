AGENDA · Nantes
Les Saveurs de Viarme 2026, Place Viarme, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Place Viarme · Nantes
Informations pratiques
Les Saveurs de Viarme 2026 12 et 13 septembre Place Viarme Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Venez rencontrer des producteurs de toute la France et déguster leurs produits du terroir (bière, vin, fromage, charcuterie, escargots, huîtres, miel…).
Place Viarme Place Viarme, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Salon des viticulteurs et producteurs de terroirs nantes nantes métropole
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