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Les Saveurs de Viarme 2026, Place Viarme, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Place Viarme · Nantes

Les Saveurs de Viarme 2026, Place Viarme, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Place Viarme
Adresse
Place Viarme, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Les Saveurs de Viarme 2026 12 et 13 septembre Place Viarme Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Venez rencontrer des producteurs de toute la France et déguster leurs produits du terroir (bière, vin, fromage, charcuterie, escargots, huîtres, miel…).

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