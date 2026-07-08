Les scènes de poche Médiathèque Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Les scènes de poche

Médiathèque 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29

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Médiathèque 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70

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English :

L’événement Les scènes de poche Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique