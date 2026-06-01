Colroy-la-Roche

Les Scènes Sauvages LES AVEUGLES

Route des Charasses Colroy-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Les Aveugles nous plonge dans un monde sensoriel ; l’histoire désarmante d’un groupe de femmes et d’hommes non-voyant·es, perdu·es au cœur d’une forêt ancestrale. Ils et elles attendent le retour du prêtre qui leur sert de guide. Les spectateur·ices sont témoins de cette attente vertigineuse qui les invite à vivre une expérience particulière à la tombée de la nuit celle de la cécité. Dans un paysage naturel, sans artifice, les personnages se déploient par la parole et dévoilent leurs vulnérabilités, tantôt grotesques, tantôt tragiques. Les caractères se dessinent, les individualités se rapprochent, et dans l’épreuve, la communauté se révèle. Voilà de quoi il s’agit ici voir, observer, ressentir et écouter.

Après Intérieur, en 2019, Marie Schmitt retrouve, avec Les Aveugles, l’auteur Maurice Maeterlinck pour la désormais très attendue création du festival. Elle s’entoure d’une large troupe de quinze interprètes professionnel·les et amateur·ices, afin de s’emparer de cette pièce chorale où le collectif devient un véritable personnage .

Route des Charasses Colroy-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 20 46

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages LES AVEUGLES Colroy-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche