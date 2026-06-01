Waldersbach

Les Scènes Sauvages LES LECTURES DU JARDIN

5 Montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Imaginez un salon de verdure, l’odeur de la rosée mêlée à celle d’un café chaud, le jour mûrissant, quelques chaises longues… Bienvenue aux Lectures du jardin ! Depuis 2019, le gîte Fritz Stephan de Waldersbach est pour toute l’équipe du festival un espace d’accueil, de création, de fête et de découverte. Pour la deuxième fois, le public y est convié pour profiter de lectures de textes contemporains, non théâtraux. Chaque lecture est une surprise, vous venez sans savoir ce à quoi vous allez assister ! l’Ensemble artistique s’est donné carte blanche pour partager, en toute simplicité, des mots qui l’ont troublé, fait réfléchir, rêver, grandir ; qui lui ont donné envie de les lire et de les dire, au plus près du public. .

5 Montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages LES LECTURES DU JARDIN Waldersbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche