Waldersbach

Les Scènes Sauvages LES PARTS MANQUANTES

5 Montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Ce spectacle se déroule en déambulation, dans le village de Waldersbach, sur une distance de 1500 mètres.

Nous recommandons le port de chaussures adéquates, et nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à ramener leurs tabourets !

Dans un village, cinq comédiennes font revivre des femmes remarquables du passé femme politique ou militante, artiste, scientifique, témoin de l’histoire locale ou nationale, “illustre”, remarquable, oubliée…Célébrées ou non, ces femmes ont existé et il s’agit ici d’honorer leurs histoires ! Les parts manquantes est un spectacle déambulatoire une promenade théâtrale hors-les-murs, au dehors, vers de nouvelles rencontres. Une escapade à travers le passé, pour rendre hommage, ensemble, à l’histoire de femmes remarquables, les parts manquantes de notre héritage commun. .

5 Montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages LES PARTS MANQUANTES Waldersbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche