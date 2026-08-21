Les Scènes Vagabondes Quetteville

Informations pratiques

Quetteville

Les Scènes Vagabondes

Place de la Mairie Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La CCPHB est heureuse de proposer un nouveau projet culturel itinérant, dont la première édition aura lieu du 25 au 27 septembre 2026. Les Scènes Vagabondes offriront aux publics des spectacles gratuits et rencontres artistiques en arts de la rue, et dans des lieux insolites du territoire.

A la Rivière Saint Sauveur (25 sept), Quetteville (26 sept) et Fourneville (27 sept)

La CCPHB est heureuse de proposer un nouveau projet culturel itinérant, dont la première édition aura lieu du 25 au 27 septembre 2026. Les Scènes Vagabondes offriront aux publics des spectacles gratuits et rencontres artistiques en arts de la rue, et dans des lieux insolites du territoire. Cet événement inédit se déroulera dans de jolis lieux de plein air à La Rivière-Saint-Sauveur, Quetteville et Fourneville (Calvados). Il sera accompagné de temps de convivialité (pots, repas partagés) et d’échanges avec les artistes (ateliers d’initiation au jonglage, à la magie ou au jeu de clown).

Ce projet est porté par la CCPHB, en lien pour 2026, avec les trois Mairies participantes et l’association Le Jardin Service culturel itinérant. Mais aussi les relais locaux et indispensables bénévoles qui le font vivre avec enthousiasme. Il est co-financé par l’Office de tourisme Honfleur Terre d’estuaire, le Département du Calvados et l’ODIA Normandie Agence au service du développement du spectacle vivant.

Programme complet dans la galerie photos (cliquez sur l’affiche, puis faites défiler les images).

En quelques mots

Vendredi 25 septembre 2026

Pelouses de l’Arboretum Parc de la Nobel LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR, à partir de 17h30

18h la Femme invisible Kamidopof (marionnettes)

18h30 et 19h Cie Mister Alambic en Catimini (théâtre d’objets et magie)

Samedi 26 septembre 2026

Place de la Mairie QUETTEVILLE, à partir de 14h

15h Cie Théâtre Bascule Balles au centre (arts de la rue et jonglage)

Dimanche 27 septembre 2026

Ferme des Parquets FOURNEVILLE, à partir de 12h

15h Cie Magik Fabrik Incognito (arts de la rue) .

Place de la Mairie Quetteville 14130 Calvados Normandie

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English : Les Scènes Vagabondes

The CCPHB is delighted to present a new travelling cultural project, the first edition of which will take place from 25 to 27 September 2026. “Les Scènes Vagabondes” will offer audiences free performances and artistic encounters in the field of street arts, held in unusual venues across the region.

L’événement Les Scènes Vagabondes Quetteville a été mis à jour le 2026-08-21 par Calvados Attractivité