Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny Jardin des Vikings Rennes Mardi 28 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là aux malles créatives, pour une après-midi de pratiques artistiques, culturelles et scientifiques.

**Au programme :** défis, expériences et petites constructions pour jouer avec la lumière, les couleurs, les toupies…

Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-28T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-28T18:00:00.000+02:00

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Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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