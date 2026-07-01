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Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny, square des Hautes Chalais, Rennes

mercredi 29 juillet 2026 · square des Hautes Chalais · Rennes

Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny, square des Hautes Chalais, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
square des Hautes Chalais
Adresse
square des hautes chalais
Ville
35032 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
entrée libre, gratuite

Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny Mercredi 29 juillet, 15h30 square des Hautes Chalais Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là aux malles créatives, pour une après-midi de pratiques artistiques, culturelles et scientifiques.
Au programme : défis, expériences et petites constructions pour jouer avec la lumière, les couleurs, les toupies…
Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

square des Hautes Chalais square des hautes chalais Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

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