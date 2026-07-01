Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny, square des Hautes Chalais, Rennes
mercredi 29 juillet 2026 · square des Hautes Chalais · Rennes
Informations pratiques
Les Sciences en bas de chez toi – à Bréquigny Mercredi 29 juillet, 15h30 square des Hautes Chalais Ille-et-Vilaine
entrée libre, gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là aux malles créatives, pour une après-midi de pratiques artistiques, culturelles et scientifiques.
Au programme : défis, expériences et petites constructions pour jouer avec la lumière, les couleurs, les toupies…
Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.
square des Hautes Chalais square des hautes chalais Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !
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