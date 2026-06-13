Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux mercredi 15 juillet 2026.

Scorbé-Clairvaux

Les secrets de la champignonnière

Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Au cœur de Scorbé-Clairvaux, la champignonnière Les Champis Clairvalois vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises, entre tradition, nature et passion. Laissez-vous guider de cave en cave dans une ambiance chaleureuse. Découvrez les secrets de culture des champignons bruns de Paris, pleurotes et shiitakés, ainsi qu’une gamme de champignons transformés prêts à savourer ? .

Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les secrets de la champignonnière

L’événement Les secrets de la champignonnière Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne