Les secrets des dunes la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.

Bricqueville-sur-Mer

Les secrets des dunes

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Une invitation à écouter, voir, comprendre la vie si mouvementée des dunes.

Balade nature animée de 1h30 + boisson bio et locale OFFERTE !

Pour les grands et les plus petits, enfants à partir de 6 ans.

Merci de vous inscrire par téléphone ! à bientôt .. .

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les secrets des dunes

L’événement Les secrets des dunes Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer