AGENDA · Méjannes-lès-Alès
Les secrets des épices et infusions équitables d’Arcadie, Arcadie, Méjannes-lès-Alès
mercredi 15 juillet 2026 · Arcadie · Méjannes-lès-Alès
Informations pratiques
Les secrets des épices et infusions équitables d’Arcadie Mercredi 15 juillet, 09h15 Arcadie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:15:00+02:00 – 2026-07-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T09:15:00+02:00 – 2026-07-15T12:30:00+02:00
À partir de 12 ans.
Arcadie 484 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 99 33 »}, {« type »: « email », « value »: « m.lacroix@arcadie.fr »}]
Découvrez la chaîne des épices, depuis les champs jusqu’aux produits dans les magasins.
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