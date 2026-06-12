Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Place de l’église Moras-en-Valloire mercredi 15 juillet 2026.

Moras-en-Valloire

Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique)

Place de l’église Départ de l’église Moras-en-Valloire Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

– 12 ans accompagnés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 10:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Activité en pleine nature pour découvrir les plantes médicinales locales. Comment identifier les plantes, se servir d’une flore, découvrir les vertus médicinales et les anecdotes de la flore de la Drôme des Collines.

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Place de l’église Départ de l’église Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33

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English :

A nature activity to discover local medicinal plants. Learn how to identify plants, use a flora, discover medicinal virtues and anecdotes about the flora of the Drôme des Collines.

L’événement Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Moras-en-Valloire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche