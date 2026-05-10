Les secrets du quartier Mouffetard

Pour démarrer la balade en beauté, Dominique, votre guide, vous donne rendez-vous devant ce qui fut un véritable lieu de culte, où les pèlerins entraient en transe lors de séances d’hypnose et d’extase collectives. Des miracles y auraient été réalisés, et les expériences les plus extravagantes y étaient pratiquées.

Puis, au fur et à mesure que vous gravissez la montagne Sainte Geneviève, de nombreuses anecdotes passionnantes et amusantes viennent ponctuer la promenade : faites une halte devant le plus ancien bar de la ville, découvrez où était enfoui le trésor de la rue Mouffetard… Et par un plongeon magique dans le passé, saluez pas après pas les personnages illustres qui ont marqué l’histoire de ces faubourgs : d’Artagnan, George Orwell, Ernest Hemingway, ou encore Descartes…

Le quartier latin n’a pas fini de nous révéler ses secrets. Une promenade ébouriffante et pleine d’humour.

Vous connaissez le 5e arrondissement, ses nombreux bars et restaurants, ses rues pavées pleines de charme, qui font notre plus grand bonheur et celui des flâneurs.

Mais si l’on gratte un peu, le quartier Mouffetard, le plus vieux de Paris après l’Île de la Cité, révèle une facette bien plus curieuse, parfois même mystique.

Le samedi 22 août 2026

de 15h00 à 16h45

Le dimanche 12 juillet 2026

de 15h00 à 16h45

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h45

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:45:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:45:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T16:45:00+02:00



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