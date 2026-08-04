Les seigneurs d’Oudon, d’un château l’autre Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Ouverte à tous, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Adulte, Etudiant, Senior

Les archives d’Oudon, détruites à la Révolution, avaient été consultées au XVIIe par le père Du Paz. La généalogie des seigneurs a pu être reconstituée – même si elle reste parfois confuse. 7 familles, 40 seigneurs au moins se sont succédé, qui font entrer Oudon dans l’Histoire.Cette conférence est animée par monsieur Arnaud de Perier, propriétaire de Vieille Cour et auteur de : « Vieille Cour à Oudon, l’histoire d’un château » (2026)

Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000

0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr



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