Les semaines d’information sur la santé mentale dans les bibliothèques parisiennes

La 37ᵉ édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) se tiendra du 5 au 18 octobre 2026, autour du thème : « Pour notre santé mentale, ouvrons‑nous aux arts ». Partout en France, et tout particulièrement dans le réseau des bibliothèques parisiennes, ce temps fort mettra en lumière le rôle essentiel de la création artistique dans notre bien‑être.

Au programme : spectacles, tables rondes, ateliers d’écriture, de danse ou encore d’art therapie. Ces rendez‑vous invitent à explorer les liens entre expression créative et santé mentale, à rencontrer des artistes et des professionnels engagés, et à découvrir comment les arts peuvent nourrir l’équilibre, l’attention à soi et l’ouverture aux autres.

Bon à savoir ! La réservation s’effectue directement auprès des bibliothèques.

Venez découvrir les liens entre l’art et la santé mentale avec les bibliothèques de la Ville de Paris !

Du lundi 05 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

gratuit

La réservation s’effectue directement auprès des bibliothèques.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :



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