Les séniors en vacances ! Séjour au village vacances Le Domaine du Grand Luberon à Céreste Château du Parc Vauvert Clamecy

Château du Parc Vauvert 6 rue des Granges Clamecy Nièvre

L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise un séjour pour les séniors du 26 septembre au 3 octobre 2026 au Domaine du Grand Luberon à Céreste (04). Des paysages somptueux vous attendent.

Entre ses carrières d’ocres, ses falaises, ses champs de vignes, ses chênes, ses collines et ses champs de lavande, le Luberon est un véritable ballet de couleurs que les rayons du soleil savent mettre en valeur. Des couleurs atypiques que l’on retrouve au cœur des nombreux villages perchés, plantés au milieu de paysages divers, tous aussi magnifiques les uns que les autres.

Séjour tout compris ! Pension complète, transport, activités et excursions quotidiennes selon programme (Aix en Provence, Roussillon, Gordes, Marseille, Céreste, Saignon, Lurs, Banon, Apt ou Forcalquier), soirées… .

