Les sens en éveil à source de l’Orbiquet, Parking de l’aire de camping-car, La Folletière-Abenon

Les sens en éveil à source de l’Orbiquet Mercredi 12 août, 10h00 Parking de l’aire de camping-car Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Venez en famille découvrir la source de l’Orbiquet avec tous vos sens ! Une manière de découvrir ce lieu différemment et de jouer avec nos 5 sens.

Jeune public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2 km/2h) – Niveau 1

Parking de l’aire de camping-car Parking de l’aire de camping-carPas de descriptionLA FOLLETIERE-ABENON La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Venez en famille découvrir la source de l’Orbiquet avec tous vos sens ! Une manière de découvrir ce lieu différemment et de jouer avec nos 5 sens. (1-2 km/2h) – Niveau 1