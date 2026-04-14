Grand jeu à la source de l’Orbiquet, Source de l’Orbiquet, La Folletière-Abenon
Grand jeu à la source de l’Orbiquet, Source de l’Orbiquet, La Folletière-Abenon jeudi 23 juillet 2026.
Grand jeu à la source de l’Orbiquet Jeudi 23 juillet, 14h30 Source de l’Orbiquet Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00
Autour de la source de l’Orbiquet, nous découvrirons les trésors naturels qui s’y cachent. Au cours de ce jeu de piste, répondez aux questions et énigmes et profitez en famille de cet ilôt de biodiversité exceptionnel.
(1km/2h) – Niveau 1
Source de l’Orbiquet Source de l’OrbiquetPas de descriptionLA FOLLETIERE-ABENON La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
Autour de la source de l’Orbiquet, nous découvrirons les trésors naturels qui s’y cachent. Au cours de ce jeu de piste, répondez aux questions et énigmes et profitez en famille de cet ilôt de biod…
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