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Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 14290 La Folletière-Abenon

Département : Calvados

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Folletière-Abenon

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon

Eglise La Folletière-Abenon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.
Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23
Entrée 9€
Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.
Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23
Entrée 9€   .

Eglise La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie +33 6 79 61 06 23 

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English : Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon

Malick Diaw concert at La Folletière-Abenon church, 8pm.
Bookings with Christine: 06 79 61 06 23
Admission: €9

L’événement Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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