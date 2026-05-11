Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon
Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon vendredi 12 juin 2026.
La Folletière-Abenon
Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon
Eglise La Folletière-Abenon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.
Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23
Entrée 9€
Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.
Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23
Entrée 9€ .
Eglise La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie +33 6 79 61 06 23
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English : Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon
Malick Diaw concert at La Folletière-Abenon church, 8pm.
Bookings with Christine: 06 79 61 06 23
Admission: €9
L’événement Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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