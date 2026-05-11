La Folletière-Abenon

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon

Eglise La Folletière-Abenon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.

Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23

Entrée 9€

Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon, à 20h.

Réservation auprès de Christine 06 79 61 06 23

Entrée 9€ .

Eglise La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie +33 6 79 61 06 23

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English : Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon

Malick Diaw concert at La Folletière-Abenon church, 8pm.

Bookings with Christine: 06 79 61 06 23

Admission: €9

L’événement Concert de Malick Diaw à l’église de La Folletière-Abenon La Folletière-Abenon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme