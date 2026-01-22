Les sentiers de Bacchus Stade de Domérat Domérat

Les sentiers de Bacchus

Stade de Domérat Chemin rural de la Vallée Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les courses à pieds des sentiers de Bacchus sont de retour !

.

Stade de Domérat Chemin rural de la Vallée Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trails of Bacchus foot races are back!

L’événement Les sentiers de Bacchus Domérat a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme