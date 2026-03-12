Les serres de production horticole de Paris à Rungis Serres de production horticoles de Paris rungis

Visite complète inscription terminée

12/03/2026 14H30 Les

serres de production horticole de Paris à Rungis 94

Une visite technique, sous trois hectares de serres, où les jardiniers de la Ville de

Paris produisent les milliers de plantes nécessaires au fleurissement des

massifs de la capitale. Découvrons semeuse, repiqueuse, tablettes mobiles

transportant les plants et autres outils nécessaires aux activités horticoles.

Prouesses techniques pour le fleurissement de la capitale

Le jeudi 12 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Serres de production horticoles de Paris 27 avenue de Fresnes à Rungis 94150 rungis

visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



