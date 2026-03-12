Les serres de production horticole de Paris à Rungis Serres de production horticoles de Paris rungis
12/03/2026 14H30 Les
serres de production horticole de Paris à Rungis 94
Une visite technique, sous trois hectares de serres, où les jardiniers de la Ville de
Paris produisent les milliers de plantes nécessaires au fleurissement des
massifs de la capitale. Découvrons semeuse, repiqueuse, tablettes mobiles
transportant les plants et autres outils nécessaires aux activités horticoles.
Prouesses techniques pour le fleurissement de la capitale
Le jeudi 12 mars 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Serres de production horticoles de Paris 27 avenue de Fresnes à Rungis 94150 rungis
