LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-14

Découvrez des ateliers pour activer la confiance en soi, coaching sur le poids, Yoga Danse, sophrologie, soins énergétiques, diététique, Reiki, méditation…Toutes ces séances sont en dons libres à vous de choisir, l’accès est libre.

Prenez soin de vous et de votre entourage !Découvrez des ateliers pour activer la confiance en soi, coaching sur le poids, Yoga Danse, sophrologie, soins énergétiques, diététique, Reiki, méditation…Toutes ces séances sont en dons libres à vous de choisir, l'accès est libre.Du 14 au 17 marsSur plusieurs lieux de la ville de FrontignanPlaces limitées inscription obligatoireInscrivez-vous via le lien ou par téléphone.

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 24 61 64 51 capitaltobe@gmail.com

English :

Discover our workshops: self-confidence boosters, weight coaching, Yoga Dance, sophrology, energy treatments, dietetics, Reiki, meditation… All these sessions are free to attend: the choice is yours, and access is free.

