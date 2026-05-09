Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet
Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet samedi 13 juin 2026.
Saint-Cirq-Souillaguet
Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec »Les PP Brûle »
Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ce concert est organisé dans le cadre des Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposé par l'Association Arcuby, en préambule au festival des ''Francopholires en Pays Bourian '', fixé au ois d'Octobre.
Ce concert est organisé dans le cadre des Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposé par l'Association Arcuby, en préambule au festival des ''Francopholires en Pays Bourian '', fixé au ois d'Octobre.
.
Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 6 64 68 32 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This concert is organized as part of the Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposed by the Arcuby Association, as a preamble to the Francopholires en Pays Bourian festival, scheduled for October
L’événement Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Gourdon