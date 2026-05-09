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Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec  »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet

Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec  »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet

Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec  »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 46300 Saint-Cirq-Souillaguet

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 Tarif enfant

Saint-Cirq-Souillaguet

Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec  »Les PP Brûle »

Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Ce concert est organisé dans le cadre des Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposé par l'Association Arcuby, en préambule au festival des ''Francopholires en Pays Bourian '', fixé au ois d'Octobre.

Ce concert est organisé dans le cadre des Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposé par l'Association Arcuby, en préambule au festival des ''Francopholires en Pays Bourian '', fixé au ois d'Octobre.

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Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 6 64 68 32 25 

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English :

This concert is organized as part of the Soirées Musicales de Saint-Cirq-Souillaguet, proposed by the Arcuby Association, as a preamble to the Francopholires en Pays Bourian festival, scheduled for October

L’événement Les soirées cabarets de Saint-Cirq-Souillaguet Dîner-concert avec  »Les PP Brûle » Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Gourdon