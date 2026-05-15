Tavant

les Soirées Culturelles

Rue Saint-Nicolas Tavant Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-08

Les soirées culturelles ont lieu à 3 reprises dans l’été: le 18/19/20 Juin et le 18 Juillet et le 8 Aôut.

Il est possible de visiter la crypte de l’église Saint Nicolas, dans laquelle à lieu ce récital, sous réservation et à un tarif préférentiel à 18h, 1 heure avant le récital.

Les soirées culturelles ont lieu à 3 reprises dans l’été: le 18/19/20 Juin et le 18 Juillet et le 8 Aôut.

La première est sur trois jours pour que nous puissions pleinement profiter du piano trois quart queue de François Cornu qui nous fait l’honneur de sa présence pur un récital de musique classique ces trois soirées à 19h.

Il est possible de visiter la crypte de l’église Saint Nicolas, dans laquelle à lieu ce récital, sous réservation et à un tarif préférentiel à 18h, 1 heure avant le récital.

Le 20 Juin, nous aurons également le privilège de rencontrer plusieurs artistes lors du vernissage de l’exposition des Arts textiles (tableaux en broderie et feutre) à 20h30 autour de rafraichissements et de grignotages offert par la mairie et les artistes. 12 .

Rue Saint-Nicolas Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 72 30 69 94 culture@tavant.fr

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English :

The cultural evenings take place 3 times during the summer: June 18/19/20, July 18 and August 8.

It is possible to visit the crypt of Saint Nicolas church, in which this recital takes place, on reservation and at a preferential rate at 6 pm, 1 hour before the recital.

L’événement les Soirées Culturelles Tavant a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme