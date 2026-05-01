Les soirées d’Ar Milin Châteaubourg
Les soirées d’Ar Milin Châteaubourg vendredi 29 mai 2026.
Châteaubourg
Les soirées d’Ar Milin
30 Rue de Paris Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 00:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25
Retrouvez les soirées d’Ar Milin un vendredi par mois !
Au programme DJ concept, boissons et restauration sur place .
Rendez-vous sous la tente installée dans le parc.
Entrée libre et gratuite. .
30 Rue de Paris Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 30 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les soirées d’Ar Milin Châteaubourg a été mis à jour le 2026-05-10 par OT VITRE
À voir aussi à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine)
- Trail Urbain de Châteaubourg Châteaubourg 5 septembre 2026