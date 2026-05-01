Châteaubourg

Les soirées d’Ar Milin

30 Rue de Paris Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 00:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25

Retrouvez les soirées d’Ar Milin un vendredi par mois !

Au programme DJ concept, boissons et restauration sur place .

Rendez-vous sous la tente installée dans le parc.

Entrée libre et gratuite. .

30 Rue de Paris Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 30 91

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English :

L’événement Les soirées d’Ar Milin Châteaubourg a été mis à jour le 2026-05-10 par OT VITRE