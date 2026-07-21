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AGENDA · Chamaloc

Les soirées de la Tournelle Ferme de La Tournelle Chamaloc

samedi 1 août 2026 · Ferme de La Tournelle · Chamaloc

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Ferme de La Tournelle
Adresse
300 chemin de la Tournelle
Ville
26150 Chamaloc
Département
Drôme
Tarif

Chamaloc

Les soirées de la Tournelle

Ferme de La Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Venez passer un bon moment à la ferme avec musique, convivialité et bonnes vibes. Au programme repas avec les produits de la ferme, bières artisanales, vins locaux, rencontres et partage, découverte des chèvres et brasero avec ambiance chaleureuse.
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Ferme de La Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 91 33 60 

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English :

Come enjoy a great time at the farm with music, good company, and a great atmosphere. On the agenda: a meal featuring farm-fresh produce, craft beers, local wines, socializing and sharing, getting to know the goats, and a bonfire in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Les soirées de la Tournelle Chamaloc a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois