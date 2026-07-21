Les soirées de la Tournelle Ferme de La Tournelle Chamaloc

Informations pratiques

Chamaloc

Les soirées de la Tournelle

Ferme de La Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Venez passer un bon moment à la ferme avec musique, convivialité et bonnes vibes. Au programme repas avec les produits de la ferme, bières artisanales, vins locaux, rencontres et partage, découverte des chèvres et brasero avec ambiance chaleureuse.

.

Ferme de La Tournelle 300 chemin de la Tournelle Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 91 33 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a great time at the farm with music, good company, and a great atmosphere. On the agenda: a meal featuring farm-fresh produce, craft beers, local wines, socializing and sharing, getting to know the goats, and a bonfire in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Les soirées de la Tournelle Chamaloc a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois