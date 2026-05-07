Ganges

LES SOIRÉES DE L’AFROBAR

17 cours de la République Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-06-12

Voilà la programmation de mai à l’AFROBAR, bar-restaurant à Ganges.

Trois soirées dansantes — forró, bachata et salsa.

Le principe est simple À chaque fois, on commence par un cours débutant évolutif, ouvert à tous, puis on enchaîne avec la soirée DJ.

Ce mois-ci, on est allés jusqu’à Montpellier et Gignac pour vous dénicher de super profs de danse et DJs, pour vous offrir des soirées qui valent vraiment le détour.

“Débutant évolutif”, ça veut dire quoi ?

On part des bases — les temps, les pas simples — puis on avance tranquillement vers quelques passes de couple. L’idée, c’est que tu puisses tester directement pendant la soirée et si tout se passe bien, tu pourras déjà commencer à t’amuser dès le premier soir.

Et bien sûr, tu peux aussi venir juste pour manger ou boire un verre et profiter de l’ambiance. On est ouvert toute la journée, service en continu. ✨ .

17 cours de la République Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 60 30 77

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English : LES SOIRÉES DE L’AFROBAR

This is the line-up for May at the AFROBAR bar-restaurant in Ganges.

Three dance evenings ? forró, bachata and salsa.

L’événement LES SOIRÉES DE L’AFROBAR Ganges a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34