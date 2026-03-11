Les soirées d’été au Château de La Mothe-Chandeniers Château de La Mothe Chandeniers Les Trois-Moutiers

Les soirées d’été au Château de La Mothe-Chandeniers

Château de La Mothe Chandeniers 4 route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi du 2 juillet au 27 août 2026

Tout l’été, le château vibrera au rythme des Soirées d’Été des rendez-vous hebdomadaires associant musique, gastronomie et détente dans un décor de conte de fée.

Le château organisera sa soirée astronomie le 13 août pour observer les étoiles. Le reste de la programmation sera annoncée prochainement et promet de sublimer les longues soirées d’été . .

Château de La Mothe Chandeniers 4 route de Roiffé Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 70 83

