Les soirées du Ranquet Le Ranquet Boulazac Isle Manoire
Les soirées du Ranquet Le Ranquet Boulazac Isle Manoire samedi 25 juillet 2026.
Boulazac Isle Manoire
Les soirées du Ranquet
Le Ranquet 176 Impasse Paul Valéry Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-29
La conserverie traditionnelle Le Ranquet organise deux soirées spéciales cet été, les samedis 25 juillet et 29 août de 18h à 23h30 !
Restauration, boissons et musique sont au programme, réservez vite vos places (50 personnes maximum, sur réservation) au 06 26 02 63 63. .
Le Ranquet 176 Impasse Paul Valéry Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 02 63 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les soirées du Ranquet
L’événement Les soirées du Ranquet Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Boulazac Isle Manoire (Dordogne)
- Agora Pôle National Cirque Entre chiens et loups / Théâtre du Centaure Boulazac Isle Manoire 8 juillet 2026
- Agora Pôle National Cirque Stek/ Compagnie Intrepidus Boulazac Isle Manoire 9 juillet 2026
- Célébrons le Tour de France au Fanal Office de Tourisme du Grand Périgueux Boulazac Isle Manoire 11 juillet 2026
- Échappée ferroviaire destination Sarlat Boulazac Isle Manoire 15 juillet 2026
- Échappée ferroviaire destination les Eyzies Boulazac Isle Manoire 16 juillet 2026