Les soirées du Ranquet Le Ranquet Boulazac Isle Manoire samedi 25 juillet 2026.

Boulazac Isle Manoire

Les soirées du Ranquet

Le Ranquet 176 Impasse Paul Valéry Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-29

La conserverie traditionnelle Le Ranquet organise deux soirées spéciales cet été, les samedis 25 juillet et 29 août de 18h à 23h30 !

Restauration, boissons et musique sont au programme, réservez vite vos places (50 personnes maximum, sur réservation) au 06 26 02 63 63. .

Le Ranquet 176 Impasse Paul Valéry Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 02 63 63

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English : Les soirées du Ranquet

L’événement Les soirées du Ranquet Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux