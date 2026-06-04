Boulazac Isle Manoire

Été Actif pêche nature

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Les ateliers pêche nature ont pour objectifs de permettre aux pêcheurs débutants de découvrir les différentes techniques de pêche en ayant un comportement autonome et responsable vis-à-vis de la nature, des usagers du milieu aquatique et de lui-même. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte durant la séance. À partir de 8 ans. .

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif pêche nature

L’événement Été Actif pêche nature Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux