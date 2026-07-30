Journées du Patrimoine visite du site de Niversac Boulazac Isle Manoire
samedi 19 septembre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Journées du Patrimoine visite du site de Niversac
204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite du site de Niversac qui vous permettra de découvrir les différentes restaurations sur le site et d’accéder au château (ouverture exceptionnelle).
Gratuit sur inscription
À partir de 2018, la Ville de Boulazac Isle Manoire engage une réflexion afin de faire de Niversac un lieu de référence consacré au patrimoine ferroviaire.
La rénovation du site débute par la restauration de la halle, le château d’eau puis par l’installation d’une voiture de voyageurs datant de 1929, protégée au titre des monuments historiques.
Cette visite vous permettra de découvrir les différentes restaurations menées sur le site et d’accéder au château d’eau (ouverture exceptionnelle), autrefois utilisé pour alimenter les locomotives à vapeur.
Gratuit sur inscription .
204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
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English : Journées du Patrimoine visite du site de Niversac
Tour of the Niversac site, where you can explore the various restoration projects underway and visit the castle (special open house).
Free—registration required
L’événement Journées du Patrimoine visite du site de Niversac Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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