Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Journées du Patrimoine Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac

Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac et de sa restauration le samedi 19 septembre.

Gratuit sur réservation

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac et de sa restauration le samedi 19 septembre.

Fermée pendant de nombreuses années, l’église a bénéficié d’une restauration complète. Après la réhabilitation des extérieurs, les travaux menés à l’intérieur en 2025 et au début de l’année 2026 ont permis de révéler des peintures murales. De nouveaux vitraux, inspirés de l’histoire du bourg, ont également été créés et installés, offrant un nouvel éclat à cet édifice patrimonial.

Gratuit sur réservation .

Eglise de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac

During Heritage Days, come discover the history of the Church of Sainte-Marie-de-Chignac and its restoration on Saturday, September 19.

Free—reservation required

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux