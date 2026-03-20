Les Soirées Lyriques de Sanxay

Sanxay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12

Découvrez la 21e édition des Soirées Lyriques de Sanxay avec La Flûte enchantée, les 8, 10 et 12 août 2026.

Plongez dans l’univers de Wolfgang Amadeus Mozart avec cet opéra en deux actes, sur un livret d’Emanuel Schikaneder, créé en 1791 à Vienne.

Chaque été, les Soirées Lyriques de Sanxay font vibrer le théâtre gallo-romain dans un cadre exceptionnel, à l’acoustique remarquable. Cet événement incontournable attire un large public et permet aussi à de jeunes musiciens et choristes de se produire aux côtés d’artistes confirmés.

Profitez de votre venue pour découvrir le site gallo-romain (thermes et temple), accessible à tarif réduit sur présentation de votre billet. Réservez dès maintenant ! .

Sanxay 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 95 38 communication@operasanxay.fr

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English : Les Soirées Lyriques de Sanxay

L’événement Les Soirées Lyriques de Sanxay Sanxay a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne