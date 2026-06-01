Les soirées nocturnes de Montigny Montigny
Les soirées nocturnes de Montigny Montigny vendredi 12 juin 2026.
Montigny
Les soirées nocturnes de Montigny
Montigny Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Les vendredis 12, 19 et 26 juin, de 19h00 à 22h30, découvrez nos soirées nocturnes.
Venez partager des moments de convivialité
Sur place Foodtrucks, animation musicale
Avec la participation des commerçants locaux comme M’Epicerie Comptoir, Le Java Bali, François Food Truck, Holy Délice, Clara Pizza, La marmite d’Or
Pour les animations, comptez sur Kymiah, Funcky Club et Solexin
On vous attends nombreux rue des champs à l’Espace clos .
Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie
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English : Les soirées nocturnes de Montigny
L’événement Les soirées nocturnes de Montigny Montigny a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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