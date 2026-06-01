Les soirées nocturnes de Montigny Montigny vendredi 12 juin 2026.

Montigny

Les soirées nocturnes de Montigny

Montigny Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Les vendredis 12, 19 et 26 juin, de 19h00 à 22h30, découvrez nos soirées nocturnes.

Venez partager des moments de convivialité

Sur place Foodtrucks, animation musicale

Avec la participation des commerçants locaux comme M’Epicerie Comptoir, Le Java Bali, François Food Truck, Holy Délice, Clara Pizza, La marmite d’Or

Pour les animations, comptez sur Kymiah, Funcky Club et Solexin

On vous attends nombreux rue des champs à l’Espace clos .

Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie

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English : Les soirées nocturnes de Montigny

L’événement Les soirées nocturnes de Montigny Montigny a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin