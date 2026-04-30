Les Soirées Volcaniques | Europavox x Vulcania Parc Vulcania Saint-Ours

Saint-Ours

Les Soirées Volcaniques | Europavox x Vulcania

Parc Vulcania 2 Route de Mazayes Saint-Ours Puy-de-Dôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Soirée volcanique + Journée à Vulcania 59 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-22

Europavox et Vulcania, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sont heureux de présenter Les Soirées Volcaniques un concept inédit Parc & Musique qui permet d’accéder aux attractions du parc et de profiter de concerts dans un cadre grandiose.

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Parc Vulcania 2 Route de Mazayes Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

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English :

Europavox and Vulcania, with the support of the Auvergne-Rhône-Alpes Region, are pleased to present Les Soirées Volcaniques: a new Park & Music concept that gives visitors access to the park’s attractions and the chance to enjoy concerts in a grandiose setting.

L’événement Les Soirées Volcaniques | Europavox x Vulcania Saint-Ours a été mis à jour le 2026-04-30 par Clermont Auvergne Volcans