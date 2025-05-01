Les Souffleurs, commandos poétiques allument leurs mèches d’amour Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Paris

Une

plongée à travers les correspondances amoureuses, des auteur·ices du 19ème

siècle jusqu’aux artistes ukrainien·nes en 2024.

Composé

comme un tour de chant, COMBUSTIONS nous plonge dans l’intimité secrète des

lettres d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es. Sur

le plateau, six comédien·nes interprètent ces mots qui témoignent de l’ouragan

des sentiments. Accompagné.es

de deux musiciens multi-instrumentistes, ils ponctuent chaque lettre d’une

chanson populaire qui se moque tendrement de la nature volcanique de cette

littérature. Car

l’Homme est ainsi fait : fou, il a inventé l’amour pour se brûler lui-même et

chanter la passion, la douleur et la joie. Amoureux

de l’amour nous sommes et serons toujours. Et ce que nous éprouvons – la

passion de l’un·e pour l’autre – cette merveilleuse puissance irrationnelle

dont l’être humain est capable, la machine, l’Intelligence Artificielle, elle,

en sera toujours privée !

Extraits

de correspondances de : Guillaume

Apollinaire, Charles Bukowski, Louise de Coligny, Victor Hugo, Frida Kahlo,

Viktoriya et Pavlo Matyusha, Henry Miller, Alfred de Musset, Anaïs Nin, Edith

Piaf, Arthur Rimbaud, George Sand, Virginia Woolf

Chansons

de : Les Rita Mitsouko, Arthur H, Dalida, Serge Gainsbourg, Sexy Sushi, Gilbert

Bécaud, Jane Birkin, Edith Piaf, Jacques Brel

Production : Les Souffleurs commandos poétiques

Co-productions et soutiens : Le

Moulin fondu, Oposito – CNAREP, Garges-lès-Gonesse ; Les Passerelles,

scène de Paris Vallée de la Marne, Pontault-Combault ; L’Envolée – Pôle

artistique du Val Briard ; Communauté de Communes du Val Briard ; Conseil

Général de Seine-et-Marne ; Anis Gras – Le lieu de l’Autre, Arcueil ;

La Lisière – Lieu de création pour les arts de la rue et les arts dans l’espace

public en Ile-de-France ; DRAC Ile-de-France ; Région Ile-de-France

« Les amants font exactement le rêve qu’il nous faut. » Jean-Pierre Siméon

Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

samedi

de 19h30 à 20h30

samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

De 14 à 24 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie 2, route du champ de manœuvre 75012 Accès uniquement par la Route du champ de Manœuvre – le théâtre a des portes et volets rougeParis

