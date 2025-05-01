Les Souffleurs, commandos poétiques allument leurs mèches d’amour Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Paris
Les Souffleurs, commandos poétiques allument leurs mèches d’amour Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Paris jeudi 12 mars 2026.
Une
plongée à travers les correspondances amoureuses, des auteur·ices du 19ème
siècle jusqu’aux artistes ukrainien·nes en 2024.
Composé
comme un tour de chant, COMBUSTIONS nous plonge dans l’intimité secrète des
lettres d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es. Sur
le plateau, six comédien·nes interprètent ces mots qui témoignent de l’ouragan
des sentiments. Accompagné.es
de deux musiciens multi-instrumentistes, ils ponctuent chaque lettre d’une
chanson populaire qui se moque tendrement de la nature volcanique de cette
littérature. Car
l’Homme est ainsi fait : fou, il a inventé l’amour pour se brûler lui-même et
chanter la passion, la douleur et la joie. Amoureux
de l’amour nous sommes et serons toujours. Et ce que nous éprouvons – la
passion de l’un·e pour l’autre – cette merveilleuse puissance irrationnelle
dont l’être humain est capable, la machine, l’Intelligence Artificielle, elle,
en sera toujours privée !
Extraits
de correspondances de : Guillaume
Apollinaire, Charles Bukowski, Louise de Coligny, Victor Hugo, Frida Kahlo,
Viktoriya et Pavlo Matyusha, Henry Miller, Alfred de Musset, Anaïs Nin, Edith
Piaf, Arthur Rimbaud, George Sand, Virginia Woolf
Chansons
de : Les Rita Mitsouko, Arthur H, Dalida, Serge Gainsbourg, Sexy Sushi, Gilbert
Bécaud, Jane Birkin, Edith Piaf, Jacques Brel
Production : Les Souffleurs commandos poétiques
Co-productions et soutiens : Le
Moulin fondu, Oposito – CNAREP, Garges-lès-Gonesse ; Les Passerelles,
scène de Paris Vallée de la Marne, Pontault-Combault ; L’Envolée – Pôle
artistique du Val Briard ; Communauté de Communes du Val Briard ; Conseil
Général de Seine-et-Marne ; Anis Gras – Le lieu de l’Autre, Arcueil ;
La Lisière – Lieu de création pour les arts de la rue et les arts dans l’espace
public en Ile-de-France ; DRAC Ile-de-France ; Région Ile-de-France
« Les amants font exactement le rêve qu’il nous faut. » Jean-Pierre Siméon
Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
samedi
de 19h30 à 20h30
samedi, dimanche
de 14h30 à 15h30
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
payant
De 14 à 24 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Théâtre de l'Épée de Bois – Cartoucherie 2, route du champ de manœuvre 75012 Paris
