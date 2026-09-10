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Les sports en folie ! Le DIX (Maison de quartier) Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Le DIX (Maison de quartier) · Nantes

Les sports en folie ! Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Le DIX (Maison de quartier)
Adresse
10 place des Garennes, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:30 –
Gratuit : non 5 € Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap 

Cette année, les Diabolos vous proposent une joute sportive. Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais vus et élire ensemble le duo de l’année.Les fabuleux comédiens et incroyables comédiennes vont jouer devant vous des petites histoires improvisées selon les thèmes que vous aurez choisi.À vous de décider qui remportera cette joute théâtrale !Rires et émotions garantis !

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100
https://www.billetweb.fr/catch-dimprovisation4


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