Les sports en folie ! Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:30 –

Gratuit : non 5 € Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Cette année, les Diabolos vous proposent une joute sportive. Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais vus et élire ensemble le duo de l’année.Les fabuleux comédiens et incroyables comédiennes vont jouer devant vous des petites histoires improvisées selon les thèmes que vous aurez choisi.À vous de décider qui remportera cette joute théâtrale !Rires et émotions garantis !

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

https://www.billetweb.fr/catch-dimprovisation4



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