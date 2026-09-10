Les sports en folie ! Le DIX (Maison de quartier) Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Le DIX (Maison de quartier) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:30 –
Gratuit : non 5 € Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Cette année, les Diabolos vous proposent une joute sportive. Venez découvrir des sports comme vous ne les avez jamais vus et élire ensemble le duo de l’année.Les fabuleux comédiens et incroyables comédiennes vont jouer devant vous des petites histoires improvisées selon les thèmes que vous aurez choisi.À vous de décider qui remportera cette joute théâtrale !Rires et émotions garantis !
Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100
https://www.billetweb.fr/catch-dimprovisation4
Afficher la carte du lieu Le DIX (Maison de quartier) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026