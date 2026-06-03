Les Sucreries Église Saint-Louis Villeneuve-de-Berg Lundi 13 juillet, 21h00

Dès les premières notes, ce concert nous entraîne loin de nos repères, vers les paysages contrastés et lumineux de l’Amérique latine coloniale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-13T23:00:00.000+02:00

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Église Saint-Louis Villeneuve-de-Berg Villeneuve-de-Berg



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