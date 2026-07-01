Les Sucreries, Église Saint-Louis, Villeneuve-de-Berg

Informations pratiques

Les Sucreries Lundi 13 juillet, 21h00 Église Saint-Louis Ardèche

Plusieurs tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Dans l’église de Villeneuve-de-Berg, l’Ensemble Alkymia déploie un programme foisonnant qui nous conduit jusqu’à Sucre, ancienne capitale de la Bolivie, carrefour de cultures et d’influences.

Au coeur de cette traversée, les villancicos, ces oeuvres vocales festives issues des archives coloniales, révèlent un univers sonore d’une grande richesse. Ferveur religieuse et vitalité populaire s’y entremêlent, portées par une langue poétique héritée du Siècle d’or espagnol, déjà transformée par les terres d’Amérique latine.

L’Ensemble Alkymia fait entendre ces musiques dans toute leur palette de couleurs grâce à un instrumentarium aussi rare que fascinant. Aux côtés des voix, les cordes pincées et frottées (guitares anciennes, vihuela, viole) dialoguent avec flûtes et percussions, apportant relief, rythme et éclat. Cette diversité de timbres restitue l’énergie et la liberté de ces répertoires, nourris d’influences multiples.

Le programme se prolonge vers d’autres formes et d’autres époques : les pièces instrumentales font écho à cet héritage, tandis que les cuecas, danses toujours vivantes, en révèlent les prolongements inattendus. L’Ensemble Alkymia tisse ainsi un parcours foisonnant et coloré, où les siècles s’entrelacent et où la musique devient espace de métissage.

Église Saint-Louis Villeneuve-de-Berg Villeneuve-de-Berg 07170 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Dès les premières notes, ce concert nous entraîne loin de nos repères, vers les paysages contrastés et lumineux de l’Amérique latine coloniale. Concert Musique

Droits réservés