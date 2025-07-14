LES TALENS LYRIQUES – « Handelian Heroes » Théâtre de Poissy Poissy

LES TALENS LYRIQUES – « Handelian Heroes » Théâtre de Poissy Poissy mardi 19 mai 2026.

LES TALENS LYRIQUES – « Handelian Heroes » Mardi 19 mai 2026, 20h00 Théâtre de Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:00:00 – 2026-05-19T22:00:00

Fin : 2026-05-19T20:00:00 – 2026-05-19T22:00:00

Georg-Friedrich Händel (1685-1759)

Airs extraits de Giulio Cesare, Ariodante, Rinaldo, Tamerlano, Serse…

DISTRIBUTION

Key’mon Murrah, contre-ténor

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, clavecin et direction

« Alors que je débutais mes études de clavecin à Aix-en-Provence, j’ai eu la chance d’assister à la répétition générale d’Alcina de Händel. Une forte impression m’est toujours restée en mémoire, la beauté des voix mise en valeur par une écriture à la plastique incomparable, les contrastes de sentiments, l’enthousiasme généré par la virtuosité et la puissance expressive des Adagios. Ainsi est né un amour qui ne s’est jamais démenti pour ce compositeur, pour les voix qui sont à même de le servir au mieux, pour l’opéra baroque, et pour le « merveilleux » qu’il véhicule. C’est alors que les Talens Lyriques n’avaient que quelques années d’existence qu’est né le projet d’enregistrer un inédit de Händel, Scipione : un enregistrement et un concert au festival de Beaune qui ont fait date. Depuis lors les titres händéliens se sont succédés (Rinaldo, Riccardo Primo, Tamerlano, Alcina, Agrippina, Giulio Cesare, Serse, Ariodante…) à Beaune, mais aussi partout ailleurs et même en Australie ! Nos disques récitals Händel avec Joyce DiDonato ou avec Sandrine Piau ont été acclamés, et nombreuses sont les scènes qui nous ont accueillis en productions pour servir ce compositeur (Dresde, Paris, Stockholm, Bruxelles, Vienne, Montpellier, Amsterdam, Bilbao ou Toulouse…). Un air d’opéra de Händel est toujours un modèle du genre, dans sa forme, dans son contenu expressif et dans l’espace unique qu’il offre à la voix. Certaines de ses plus belles arias, même les plus fréquemment programmées ont toujours sur moi un pouvoir émotionnel incomparable. Je pense ne jamais m’en lasser – ni m’en passer ! »

– Christophe Rousset

LES TALENS LYRIQUES est un ensemble conventionné sur la période 2023-2024-2025 par la DRAC IDF

Théâtre de Poissy Place de la république 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

Christophe Rousset