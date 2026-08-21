Les talents de nos villages, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac

Informations pratiques

Les talents de nos villages 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Mauressac Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre d’une douzaine d’artisans d’art passionnés qui vous présenteront leurs créations, leurs techniques et leurs savoir-faire. Un moment privilégié pour échanger avec eux, découvrir leurs métiers et mieux comprendre les gestes qui donnent naissance à leurs réalisations.

Renseignements : Syndicat d’initiative de Mauressac au 06 18 71 56 85.

mauressac.si@gmail.com

Vendredi 18 : réservé scolaires

Salle des fêtes de Mauressac Bourg, 31190 Mauressac Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 https://www.tourisme-auterive.com/ [{« link »: « mailto:mauressac.si@gmail.com »}] La salle des fêtes de Mauressac se situe derrière la Mairie, au centre du village.

Une douzaine de passionnés, artisans d’art nous présentent leurs réalisations et leurs techniques.

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