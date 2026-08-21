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Les talents de nos villages, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Mauressac · Mauressac

Les talents de nos villages, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Mauressac
Adresse
Bourg, 31190 Mauressac
Ville
31190 Mauressac
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Les talents de nos villages 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Mauressac Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre d’une douzaine d’artisans d’art passionnés qui vous présenteront leurs créations, leurs techniques et leurs savoir-faire. Un moment privilégié pour échanger avec eux, découvrir leurs métiers et mieux comprendre les gestes qui donnent naissance à leurs réalisations.
Renseignements : Syndicat d’initiative de Mauressac au 06 18 71 56 85.
mauressac.si@gmail.com
Vendredi 18 : réservé scolaires

Salle des fêtes de Mauressac Bourg, 31190 Mauressac Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 https://www.tourisme-auterive.com/ [{« link »: « mailto:mauressac.si@gmail.com »}] La salle des fêtes de Mauressac se situe derrière la Mairie, au centre du village.
Une douzaine de passionnés, artisans d’art nous présentent leurs réalisations et leurs techniques.

©droitsreserves

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