Les tanneries d’Henrichemont, Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny, Saint-Martin-d’Auxigny

Informations pratiques

Les tanneries d’Henrichemont Vendredi 2 octobre, 14h30 Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny Cher

35 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00

Une conférence pour redécouvrir cette cité des artisans et son âge d’or, encore perceptible dans son patrimoine. Menée par Florence SEMENCE

Florence SEMENCE est originaire d’Aubigny-sur-Nère et aujourd’hui installée à Henrichemont, dans le département du Cher, l’autrice est passionnée par l’histoire et le patrimoine local.

À travers ses recherches et ses écrits, elle s’attache à valoriser les richesses historiques des territoires qui l’entourent.

Elle a notamment consacré plusieurs ouvrages à Henrichemont ainsi qu’à Aubigny-sur-Nère, afin de faire connaître leur histoire au plus grand nombre.

Son travail contribue à préserver et transmettre la mémoire de ces villes et villages de la région.

Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny 2 route de Saint Palais 18110 Saint Martin d’Auxigny Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire 0248645385 https://www.stmartin-auxigny.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 64 53 85 »}]

Biblis en folie 2026

©Florence Semence