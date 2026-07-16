Les tanneries d’Henrichemont, Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny, Saint-Martin-d’Auxigny
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Saint Martin d'Auxigny · Saint-Martin-d'Auxigny
Informations pratiques
Les tanneries d’Henrichemont Vendredi 2 octobre, 14h30 Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny Cher
35 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00
Une conférence pour redécouvrir cette cité des artisans et son âge d’or, encore perceptible dans son patrimoine. Menée par Florence SEMENCE
Florence SEMENCE est originaire d’Aubigny-sur-Nère et aujourd’hui installée à Henrichemont, dans le département du Cher, l’autrice est passionnée par l’histoire et le patrimoine local.
À travers ses recherches et ses écrits, elle s’attache à valoriser les richesses historiques des territoires qui l’entourent.
Elle a notamment consacré plusieurs ouvrages à Henrichemont ainsi qu’à Aubigny-sur-Nère, afin de faire connaître leur histoire au plus grand nombre.
Son travail contribue à préserver et transmettre la mémoire de ces villes et villages de la région.
Médiathèque de Saint Martin d’Auxigny 2 route de Saint Palais 18110 Saint Martin d’Auxigny Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire 0248645385 https://www.stmartin-auxigny.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 64 53 85 »}]
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©Florence Semence