Les tapis à histoire de Nora, Musée végétal, Verrières-le-Buisson

Les tapis à histoire de Nora Samedi 23 mai, 18h30 Musée végétal Essonne

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Mieux qu’un tapis volant, le tapis de Nora fera voyager les enfants ! Pour les 3 à 6 ans.

Musée végétal 13 rue d’Antony 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France 01 69 53 10 24 https://centremalraux.verrieres-le-buisson.fr/le-musee-vegetal La ville de Verrières-le-Buisson propose un musée novateur qui place le végétal au cœur de l’histoire locale et internationale.

C’est un voyage inédit à travers les âges, les paysages, et les savoir-faire d’une commune pionnière en matière de biodiversité et d’innovation agronomique. Réparti sur deux étages, il conjugue mémoire vivante des savoir-faire d’hier et exploration du monde végétal sous toutes ses formes.

Avant de plonger dans l’univers végétal, les visiteurs sont invités à découvrir, au premier étage, une collection d’objets témoignant du passé artisanal, éducatif et industriel de la Ville.

À l’étage supérieur, un parcours inédit est à découvrir autour du rôle central du végétal dans l’histoire de Verrières-le-Buisson : il invite à explorer la riche aventure de l’entreprise Vilmorin-Andrieux, pionnière de la sélection végétale, à observer la complexité de la nature et à interagir avec les herbiers, classés au titre des monuments historiques depuis 2007. Entre nature, science et mémoire collective, le musée tisse des liens entre passé et présent.

Aujourd’hui, l’association Les Amis du musée et les bénévoles de l’Herbier continuent de faire vivre cet héritage.L’herbier Vilmorin est riche de 86 000 planches rassemblées entre 1767 et 1978. Ce dernier fut transféré en 1966 à l’université Paris-sud (Orsay). À la fermeture du laboratoire de botanique de l’Université, la ville de Verrières-le-Buisson, connaissant sa valeur scientifique, a demandé à récupérer l’herbier. En 2007, il sera classé au titre des monuments historiques.

Cet herbier a été enrichi par six générations de chercheurs, grâce à des échanges avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, des sociétés savantes et de nombreux botanistes. Il est constitué de différents herbiers (dont l’herbier Parmentier) qui ont été réunis sous l’appellation herbier Vilmorin.La ville a souhaité valoriser ce patrimoine à travers un ambitieux projet mené en grande partie par des bénévoles. 56 000 planches scientifiques ont été attachées. Grâce à leur numérisation et leur versement progressif sur E-Recolnat, des scientifiques du monde entier peuvent consulter cette vaste base de données végétales. Parking voitures et vélos devant le centre

Accès PMR

Arrêts de bus les plus proches :

Le Clos (lignes 196, 294 et N63)

Paron (lignes 196, 294, 418, 6177)

Les tapis à histoire de Nora

© Ville de Verrières-le-Buisson